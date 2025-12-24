Россияне перешли с займов на кредитные карты

Маркетплейс «Сравни»: интерес к кредитным картам в онлайн-канале вырос на 36%

Россияне в 2025 году стали реже оформлять потребительские кредиты и активнее интересоваться кредитными картами. Интерес к картам через онлайн-канал вырос на 36%, в то время как общий объем запрошенных потребительских кредитов сократился почти на треть, сообщили РИАМО в финансовом маркетплейсе «Сравни».

Потребительские кредиты и кредитные карты

Одобрение потребительских кредитов в онлайн-канале в течение года демонстрировало значительные колебания: максимальный показатель был зафиксирован в октябре на уровне 17%, минимальный пришелся на апрель и май, составив 11%. Средний уровень одобрения потребительских кредитов составил 14%.

По данным «Сравни» в 2025 году, сумма всех запрошенных потребительских кредитов за год сократилась на 31% и составила 570 млрд рублей. При этом средняя запрашиваемая сумма составила 500 тысяч рублей. Среди банков-лидеров по количеству выданных в онлайн-канале кредитов оказались банк «Уралсиб», Совкомбанк, Т-Банк, банк «Синара» и Альфа-Банк.

Лидерами по количеству запросов на потребительские кредиты и кредитные карты стали Москва и область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Свердловская область.

При этом запрошенная сумма по кредитным картам, наоборот, выросла на 36% до 486 млрд рублей.

В горизонте 1-2 лет рынок начнет восстанавливаться и приблизится к показателям 2023 года, считает директор по развитию финансовых продуктов в «Сравни» Магомед Гамзаев. Он рассказал, что за последний месяц пул банков-партнеров на маркетплейсе расширился и были интегрированы ОТП Банк, банк «Уралсиб» и Локо-Банк.

Кредитный рейтинг

Средний кредитный рейтинг россиян достиг 607 баллов — рост на 6 баллов по сравнению с 2024 годом. Свой кредитный рейтинг на маркетплейсе «Сравни» в 2025 году проверили более миллиона человек. Наиболее высокие средние показатели кредитного рейтинга зафиксированы в Чукотском автономном округе, Республике Адыгея, Москве и области, Удмуртской Республике, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Самые низкие показатели отмечены в Еврейской автономной области (433 балла), Новгородской области (495 баллов), Республике Алтай (524 балла), Республике Тыва (530 баллов), Кемеровской области (534 балла), Республике Саха (534 балла), Курганской области (537 баллов) и Забайкальском крае (535 баллов).

МФО

Рынок микрозаймов показал двукратный рост объемов выдач в онлайн-канале за счет перетока из классического канала. Средняя сумма запрошенного займа увеличилась на 58% до 21 876 рублей. Максимальная сумма запрошенного займа достигла 300 тысяч рублей. Средний период займа — 14 дней. Наибольшей популярностью микрозаймы пользовались в Москве и области, Краснодарском крае, Свердловской и Ростовской областях.

