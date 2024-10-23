Россияне не проявляют интереса к вкладам в юанях и долларах

Высокие темпы роста рублевых вкладов — явная тенденция последних месяцев. При этом вклады в валюте не вызывают интереса у россиян, сообщила РИАМО директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

По ее словам, весомая часть прироста рублевых вкладов приходится на капитализацию процентов (0,3 трлн рублей за месяц). А вот остатки на текущих счетах (включая накопительные) уменьшаются. Отчасти это связано с небольшой разницей в ставках. По накопительным счетам они в среднем меньше на 1-2%, чем по срочным вкладам.

Не прибавляют и вклады в валюте, констатировала Андриевская. За август отток составил 2% в рублевом эквиваленте, свидетельствуют данные ЦБ.

«Хотя в погоне за валютной ликвидностью банки с начала осени повысили проценты по депозитам и в юанях (до максимальных 6%-7%), и в долларах (до максимальных 5%), вкладчики не проявляют интереса к валютным сбережениям. Видимо, сказываются меры ЦБ и Минфина, направленные на поддержку нацвалюты, и серьезные ограничения для валютных вкладчиков, введенные в 2022 году», — заключила эксперт.