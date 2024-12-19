Россияне назвали сумму, которую готовы потратить на новогодний наряд

Исследователи сервиса «Авито» узнали, в каких нарядах россияне чаще всего встречали Новый год в детстве и как планируют выглядеть в новогоднюю ночь в 2025 году, а также какую сумму готовы потратить на свой образ. Результаты исследования есть в распоряжении РИАМО.

Детские воспоминания о праздничных костюмах сильно различаются у мужчин и женщин. Если 64% женщин вспоминают о костюмах снежинок, то 35% мужчин наряжались зайчиками. Сегодня предпочтения кардинально изменились: женщины выбирают эффектные платья (46%), в то время как мужчины отдают предпочтение домашней (32%) или повседневной (31%) одежде.

В современном мире праздничные традиции претерпели значительные изменения. В опросе поучаствовали более 10 000 россиян, которые рассказали, как будут наряжаться. Бюджет на новогодний наряд у большинства не превышает 3 000 рублей.

Каждый третий опрошенный (31%) планирует дополнить свой новогодний образ аксессуарами, соответствующими символике или цвету наступающего года. Однако лишь 14% респондентов ежегодно приобретают полноценный праздничный наряд, причем среди них преобладают женщины (18%) и молодежь 18-34 лет (19%).

Что касается финансовой стороны вопроса, большинство тех, кто готов потратиться на новогодний костюм, планируют уложиться в сумму до 3000 рублей (25%). Немного меньше (19%) готовы выделить на праздничный образ до 5000 рублей.

Результаты исследования показывают, что большая часть россиян уже определилась с планами на праздник, отдавая предпочтение семейному торжеству. Большинство (44%) начинает обдумывать свои активности в середине декабря. Однако каждый пятый откладывает это решение на последние дни года, причем мужчины чаще склонны к такому поведению (23%). Некоторые из них (9%) и вовсе определяются с планами 31 декабря. Интересно, что молодежь 18-34 лет выделяется своей предусмотрительностью: 11% из них планируют Новый год заранее, начиная с осени или даже раньше. В целом, лишь 9% россиян относятся к категории «ранних планировщиков».

Музыкальные предпочтения россиян в новогоднюю ночь варьируются в зависимости от возраста. Если для большинства (42%) главным праздничным хитом остается «В лесу родилась елочка», то молодежь 18-24 лет отдает предпочтение зарубежным композициям. Треть молодых людей выбирает «Last Christmas» Джорджа Майкла, а 29% — «Jingle Bells» Джеймса Пьерпонта. Удивительно, но песня «Happy New Year» группы ABBA оказалась менее популярной, набрав лишь 16% голосов.