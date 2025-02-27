Россияне начали чаще покупать табак для кальянов

Спрос на табак для кальянов вырос в России на 15%

В России отмечен рост продаж табака для кальянов. В первые месяцы 2025 года этот показатель увеличился на 15% по сравнению с прошлым годом. К таким выводам пришли аналитики «Атол», сообщает РИА Новости .

При этом на сигареты, самое популярное у россиян табачное изделие, спрос повысился только на 3%.

Средняя стоимость пачки сигарет в России составляет 188 рублей (плюс 3% за год), а табака для кальянов — 274 рубля (плюс 5%).

Ранее в РФ приняли законопроект о штрафах до 2 млн рублей за продажу вейпов и табака детям. Кроме того, выросли штрафы за другие нарушения в сфере розничной торговли табачными изделиями и производства алкогольной и табачной продукции без маркировки.