Подарки близким к Новому году могут обойтись россиянам в среднем в 26,2 тыс. рублей — примерно в четверть зарплаты, указанной в вакансиях. Такой прогноз составил сервис GdeRabota.ru, сообщает Газета.ru .

За основу аналитики взяли данные Всероссийского центра изучения общественного мнения о тратах на подарки к предыдущему Новому году — в среднем 24 636 рублей. Индексация на 6,35%, которую заложили в расчет, увеличивает бюджет примерно на 1,6 тыс. рублей.

Сервис сравнил прогноз со средней предлагаемой зарплатой в вакансиях: в 2026 году она составила 103 050 рублей против 91 000 рублей в 2025-м. По данным GdeRabota.ru, показатель вырос на 13,2%. При таком заработке расходы на подарки составят 25,4% месячной зарплаты. Год назад по той же методике доля достигала бы около 27%.

Таким образом, при заданных допущениях бюджет подарков в рублях вырастет, а его доля в предлагаемой зарплате немного снизится. Сравнение отражает динамику зарплат в объявлениях, а не фактические доходы конкретной семьи. Расчет не включает праздничный стол, поездки и развлечения.

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