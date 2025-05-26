Внесение проекта закона по ограничению количества банковских карт, которые гражданин может иметь в своем распоряжении, вполне логично и способно оказать значимое влияние на оптимизацию ряда доступных банковских услуг, сообщил РИАМО к. э. н, доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

По его словам, эта мера направлена в первую очередь на борьбу с дропперами, которые берут в аренду чужие карты и осуществляют операции. Многие из них находятся на грани или за гранью правового поля, в том числе по выводу средств криминального или полукриминального происхождения. Данный процесс в значительной степени связан с проблематикой борьбы с отмыванием денежных средств, полученных преступным путем, добавляет эксперт.

В проекте закона обозначен общий лимит в 20 карт в персональном владении, в одном банке количество карт не должно превышать 5 карт.

«Данные параметры, на мой взгляд, справедливо введены с запасом и вполне могут быть модифицированы. В принципе думается, что для конкретного гражданина в одновременном пользовании вполне комфортно обойтись относительно небольшим количеством дебетовых и кредитовых банковских карт», — полагает Гиринский.