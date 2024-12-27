Россияне изменили ипотечную стратегию на фоне роста ставки

В настоящее время россияне продолжают брать ипотечные кредиты, но изменили стратегию поведения: они предпочитают брать в кредит небольшие суммы, а основную часть сделки покрывать реальными деньгами, сообщила РИАМО эксперт по недвижимости, управляющий партнер Delta estate Елена Земцова.

«Сейчас стараются большую часть суммы покрыть реальными деньгами, а ипотеку оформлять на небольшие суммы до 3 млн руб. В таком случае платежи еще более-менее приемлемые. При этом заемщики не готовы растягивать выплаты на 20-30 лет, а стремятся всеми силами закрыть кредит досрочно», — отметила она.

По словам эксперта, многие оформляют ипотеку сейчас в расчете на дальнейшее рефинансирование через пару лет либо берут рассрочку на 1-3 года с возможностью в дальнейшем оформить ипотеку на остаток суммы.

«К слову о рассрочке: именно она была основным драйвером рынка в 2024 году. Практически все застройщики в том или ином виде предлагали покупателям такую опцию. Но в 2025 году рассрочка будет серьезно ограничена либо вообще отменена по заявлению Эльвиры Набиуллиной (главы ЦБ — ред.). Это еще один шаг со стороны ЦБ РФ к сокращению возможности приобретать квартиры иными способами, кроме как по ипотеке с высокими ставками», — заявила Земцова.

Вторым шагом является вступающий в силу с 1 января 2025 года ипотечный стандарт, запрещающий рискованные кредитные схемы: аккредитивы, ипотеки с кешбэком, субсидированные застройщиками ставки, траншевые ипотеки и т. д.

«Фактически, с одной стороны, такие меры лишают застройщиков основных инструментов стимулирования сбыта, с другой стороны, лишают покупателей альтернатив для покупки квартиры. Единственными вариантами остаются покупка за наличные средства либо по ипотеке с высокими ставками. В целом, такие меры призваны охладить перегретый рынок ипотеки за годы существования льготных программ», — резюмирует эксперт.