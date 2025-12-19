Россияне экономят: вместо полной замены мебели они предпочитают обновление

«Лемана ПРО»: средний чек на проектируемые кухни вырос с начала года на 7%

В 2025 году спрос на полную замену кухонь снизился: по сравнению с прошлым годом на 8% меньше клиентов обновляют кухню полностью. Все чаще отмечается запрос на частичное обновление или реновацию, сообщили РИАМО в «Лемана ПРО».

Средний чек на проектируемые кухни вырос с начала года на 7% и составил 178 879 рублей, что включает в себя мебель, фурнитуру, столешницу, моечную группу и бытовую технику.

Без учета техники структура заказа выглядит следующим образом:

· до 50–60% составляет мебель: корпуса, фасады, ящики;

· 15% — фурнитура;

· 20% — столешница;

· 5–7% — дополнительные товары и аксессуары.

Примерно столько же в общей сумме проекта занимает бытовая техника, стоимость которой может составлять до 40-50% — особенно при выборе оборудования высокого ценового сегмента.

В сегменте модульных кухонь сохраняется спрос на комплекты 2–2,4 погонных метра, стоимость которых варьируется в диапазоне 15–20 тысяч рублей без сопутствующих товаров.

Эксперты «Лемана ПРО­» отмечают, что покупатели стремятся рационализировать расходы, не отказываясь при этом от комфорта и визуальных обновлений.

«Мы наблюдаем переход к формату осознанного ремонта и частичной реновации: клиенты не откладывают покупку, но подходят к ней более взвешенно», — отметила директор категорий «Кухни» и «Хранение» сети «Лемана ПРО» Наталья Новикова.

По ее словам, россияне следят за выгодными акциями и выбирают оптимальную комплектацию, меняют только фасады, если они устарели, или только столешницу, если она пришла в негодность. При этом всего 9% от всех покупок оформляются в рассрочку, добавила Новикова.