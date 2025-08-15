Россияне без официального заработка скоро не смогут получать кредиты

Экономист Ольга Тарасова заявила о том, что кредитный рынок в ближайшее время станет более устойчивым и ответственным, сообщает АБН24 .

Отмечается, что в скором времени российские банки смогут использовать сведения об актуальных доходах граждан. По согласию заемщика при получении кредитной заявки будет формироваться запрос в ФНС и Социальный фонд России с помощью сервиса «Цифровой профиль».

«Это хорошее средство для формирования более устойчивого и ответственного кредитного рынка. Оно способствует снижению рисков неплатежей со стороны заемщиков с недостоверной или завышенной информацией о доходах», — отметила эксперт.

Тем не менее, по-прежнему открытым остается вопрос по поводу граждан, получающих серую зарплату. Так, по мнению Тарасовой, россиянам, которые не получают официального дохода могут отказать в кредитовании. В таком случае можно воспользоваться альтернативными способами, например, обратиться к микрофинансовым организациям или воспользоваться залоговыми схемами.