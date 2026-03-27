Россиянам запретят нелегально торговать криптовалютой

Законопроект о регулировании криптовалют в РФ могут внести на следующей неделе. В рамках него запретят торговать USDT или биткоином через обменники и биржи, сообщает Forbes .

Директор департамента финансовой политики Минфина России Алексей Яковлев 25 марта говорил о том, что законопроект внесут в Госдуму на следующей неделе. Принять его собираются весной. На этой неделе документ был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

В комментарии аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко рассказывали, что сделки с криптовалютой планируют проводить исключительно через легальных посредников. Они будут соблюдать требования по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма. Такими услугами смогут воспользоваться биржи, брокеры, криптодепозитарии, доверительные управляющие и обменники.

Банкам нельзя будет проводить платежи на неофициальные и зарубежные биржи, обменники без посредников из России с лицензией. Квалифицированным профессиональным инвесторам разрешат торговать почти всеми криптовалютами. Рядовым россиянам дадут возможность приобретать цифровые активы из конкретного списка. Будут и лимиты — максимум 300 тыс. рублей ежегодно через одного посредника.

