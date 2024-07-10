Россиянам с низкими зарплатами разрешили открывать социальные вклады

Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, позволяющий россиянам с низкими доходами вкладывать до 50 тыс. рублей на социальные банковские счета. Закон должен вступить в силу 1 июля 2025 года, сообщает «Царьград» .

Идея создания социальных банковских вкладов направлена на поддержку людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Открыв счет, они смогут получать гарантированный доход благодаря процентам.

Процентная ставка будет определяться конкретным банком и соответствовать максимальной по вкладам физлиц сроком до одного года. Она будет начисляться ежемесячно на отдельный счет, указанный владельцем.

Вклад можно будет пополнять до максимальной суммы, также будет возможность снимать деньги частично. При расторжении не будет взиматься комиссия и уменьшаться процентные ставки.

Доступ к соцсчетам будет открыт после одобрения заявки, поданной в госинформационной системе «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере».

Вкладчики смогут использовать карты «Мир» для операций со счетом. Также их можно будет совершать без использования каких-либо карт.

Банкам запрещается брать плату за открытие и обслуживание социального счета, предоставление и использование карты «Мир» и за операции в пределах 20 тыс. в месяц.