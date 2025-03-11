Россиянам рекомендовали открывать банковский вклад, пока ключевая ставка высока
Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что сейчас лучшее время для открытия банковского вклада, так как ключевая ставка находится на исторически высоком уровне, и депозит будет выгодным вложением, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург».
«На мой взгляд, для обычных людей, не обладающий никакой экспертизой, мало какой финансовый инструмент является настолько хорошим, как банковский вклад», — отметил эксперт.
Говоря о процентных ставках, Беляев назвал все ставки выше 15% и 9% благоприятными. Также он указал на то, что вклад для широких масс является идеальным вариантом дополнительного заработка, он не требует знаний и усилий. Например, на рынке ценных бумаг зарабатывают больше, но там необходимы знания и время для покупок, продаж, анализа.
Удачное время для размещения средств на вкладках продлится еще долго. Центральный банк сейчас придерживается политики подавления инфляции до отметки в 4% с помощью высокой ключевой ставки. Пока сохраняется ставка, банки сохраняют проценты по вкладам. Даже если ЦБ примет решение о снижении ключевой ставки, делать это получится только по проценту в месяц.