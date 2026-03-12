Россиянам рассказали, зачем вводят новые ГОСТы на все подряд

Разработка новых ГОСТов продуктов питания направлена на повышение качества, безопасности и стандартизацию ассортимента. Сейчас россияне-потребители проинформированы о составе и качестве продуктов, и это стимулирует разработку новых норм стандартизации пищевой продукции. Об этом РИАМО сообщил эксперт в области пищевой промышленности, экономического регулирования, устойчивого развития и мировой экономики стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС Сергей Маликов.

С 1 июня 2026 года вступят в силу новые стандарты для косточковых и семечковых фруктов, предусматривающие усовершенствованные характеристики. Они вводят дополнительные требования к содержанию токсичных веществ, микотоксинов и пестицидов, а также запрещают использование генно-модифицированных организмов, включая семена и саженцы. Товары, изготовленные по новым правилам и прошедшие сертификацию, получат специальную маркировку «Зеленый эталон», подтверждающую повышенное внимание к здоровью и экологии.

Еще одна причина появления новых ГОСТов — развитие технологий и изменение производственных процессов. Старые стандарты утрачивают актуальность, и возникает потребность в создании новых ГОСТов, которые учитывают технологические процессы при производстве новых продуктов. Например, с 1 ноября 2026 года вступает в силу новый ГОСТ на растворимый кофе, который включает классификацию напитка по типу частиц (порошковый, гранулированный, сублимированный), а также регулирует внешний вид, цвет, вкус и аромат продукта. Важное требование документа — быстрое растворение кофе: не больше 30 секунд в горячей воде и трех минут в холодной.

Эксперт добавил, что повышение инфляции не ведет напрямую к пересмотру ГОСТов.

«Конечно, рост цен на сырье и производственные затраты заставляет производителей переходить на более доступные материалы и технологии. Но инфляция не является основной причиной по изменению ГОСТов», — отметил Маликов.

По его словам, российские стандарты постепенно приводятся в соответствие с международными требованиями для возможного экспорта российской продукции, таким образом, укрепляя позиции российских товаров на мировых рынках.

«Упаковка продуктов питания имеет большое значение для экспорта товаров за рубеж. Благодаря введению аналогичного российскому стандарту ГОСТ Р 51705.1-2001 международного стандарта HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) российские производители смогли существенно поднять качество своей продукции, сделав ее востребованной и конкурентоспособной на мировом рынке. Отдельно стоить отметить, что соблюдение принципов HACCP делает продукцию безопасной и повышает доверие потребителей к бренду производителя», — заключил эксперт.

