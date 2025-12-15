Россиянам рассказали, вырастут ли зарплаты в 2026 году

В 2026 году динамика заработных плат в России будет оставаться разнородной. Уже сейчас на рынке фиксируется рекордный разрыв между уровнем зарплат, на который рассчитывают кандидаты, и тем, который готовы предложить работодатели. За текущий год ожидания соискателей выросли на 14%, тогда как реальные предложения — лишь на 7%. Предпосылок для широкого роста доходов нет: экономические ограничения усиливаются, а объемы госзаказа снижаются. Тем не менее в ряде отраслей сохраняются условия для локального повышения оплаты труда, сообщила РИАМО бизнес-аналитик компании «Адвирос» Илона Платонова.

«Основными факторами, влияющими на рынок, остаются нехватка специалистов и повышенные запросы кандидатов. Наиболее заметное давление кадрового дефицита наблюдается в промышленности, логистике, строительстве, инфраструктурных проектах и сельском хозяйстве. В этих сферах работодатели уже вынуждены поднимать оплату быстрее инфляции», — сказала Платонова.

Согласно данным hh.ru, в сентябре 2025 года в производственном секторе уровень зарплат впервые превысил ожидания соискателей. Двузначные показатели роста зафиксированы у рабочих профессий: доходы токарей увеличились примерно на 39%, а у наладчиков оборудования и операторов станков с ЧПУ — на 25–29%. Существенно улучшились предложения и для инженеров с компетенциями в области искусственного интеллекта, а также для складского персонала, владеющего цифровыми инструментами, — их зарплаты превышают на 15–70% размер среднерыночных зарплат. Усиление спроса на такие роли связано с продолжающейся цифровизацией производственных процессов.

«В то же время в ряде отраслей прогнозируются менее благоприятные изменения. В 2026 году ожидается сокращение численности персонала и ослабление зарплатных предложений в деревообрабатывающей промышленности, производстве кожи и автомобильном секторе. В рознице сохраняется дефицит кадров, который формируется в том числе из-за ограничений на привлечение иностранной рабочей силы; это поддерживает рост оплаты в отдельных сегментах», — добавила эксперт.

По словам бизнес-аналитика, рссматривая сегмент офисных специалистов, спрос будет наиболее устойчивым на административные и финансовые позиции, предполагающие уверенное владение цифровыми навыками. В IT-сфере работодатели снижают потребность в junior-разработчиках, особенно во фронтенд-направлении, но одновременно растет интерес к fullstack-инженерам и IT-архитекторам. На рынок также повлияет предстоящее увеличение страховых взносов для IT-компаний до 15%, что приведет к дополнительному росту нагрузки на фонд оплаты труда.

В HR и маркетинге усиливается конкуренция: число резюме увеличилось на 28%, тогда как спрос вырос только на 7%. Это повышает риски для офисных сотрудников, не владеющих цифровыми компетенциями.

«2026 год станет периодом перераспределения стоимости труда. Компании вынуждены заранее корректировать кадровую стратегию: уделять внимание ключевым специалистам, пересматривать функциональные зоны ответственности и учитывать возможный рост затрат в ряде направлений», — заключила эксперт.

