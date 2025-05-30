Россиянам рассказали, сколько стоит собрать базовый летний гардероб

Аналитики кошелька ЮMoney и аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» изучили продажи в категории одежды и аксессуаров в апреле и мае 2025 года и сравнили полученные данные с прошлогодними. Они выяснили, сколько стоит собрать базовый летний гардероб.

С 1 по 18 мая 2025 года общее число покупок женской одежды снизилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Оборот платежей вырос на 7%, а средний чек вырос на 27%, составив 12 160 рублей.

При этом спрос на одежду для отпуска увеличился в преддверии лета. Число покупок курортной и спортивной одежды выросло на 22%, средний чек в этой категории увеличился на 8% и составил 2 720 рублей.

Вместе с тем эксперты аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» пришли к выводу, что с начала года спрос на одежду в офлайн-магазинах постепенно снижается. Падают штучные продажи. Спрос остается высоким только в подкатегориях курортного отдыха.

Так, количество покупок купальников с 1 по 20 мая 2025 года выросло на 6%. Спрос на летние платья упал на 8%, летние юбки — на 10%, босоножки — на 7%. Вместе с тем, как отмечают эксперты, падение спроса на одежду в офлайн-магазинах привело к увеличению скидок и снижению среднего ценника.

Также на 14% год к году упало число покупок сумок. При этом спрос на обвес для них вырос с 1 по 20 мая в 13 раз по сравнению с апрелем, но средний чек стал на 30% меньше. В частности выросли продажи плюшевых монстров Лабубу.

Спрос на шляпы уменьшился на 15%. Джинсы покупали на 8% реже, рубашки — на 11%. Спрос на шорты уменьшился на 9%. При этом число покупок футболок выросло на 7%, а средний чек стал на 5% больше, достигнув 966 рублей.

Благодаря исследованию стало ясно, что условный минимальный летний гардероб, куда входят футболка, рубашка, шорты или юбка, платье, джинсы, босоножки, сумка, шляпа и купальник, россияне смогут приобрести в среднем за 22 тыс. рублей.