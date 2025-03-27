Россиянам рассказали, продолжат ли банки снижать ставки по вкладам
Фото - © Фотобанк Лори
Ставки по депозитам в российских банках в марте снизились в среднем на 1 процентный пункт, эта тенденция может продолжиться, сообщает Газета.ru со ссылкой на пресс-службу банка «Новиком».
Как отмечается в сообщении, это произошло после заседания Центробанка 21 марта, когда регулятор в третий раз оставил ключевую ставку на уровне 21%.
«По классическим депозитам без снятия и пополнения ставки сейчас составляют в среднем 19-21%, по вкладам с функциями пополнения и расходных операций — ниже на несколько процентных пунктов», — уточнили в банке.
Для накопительных счетов ставки варьируются в диапазоне 13-15%, без учета специальных условий для новых клиентов.
По информации пресс-службы, развитие ситуации в плане корректировки ставок можно ожидать в первые недели апреля, сейчас эта тенденция набирает обороты.
Эксперты советуют россиянам вкладывать свободные средства в краткосрочные депозиты до года. При этом вклады на 3 месяца и полгода сейчас наиболее выгодны, отмечается в материале.