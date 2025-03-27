Россиянам рассказали, продолжат ли банки снижать ставки по вкладам

Банки в РФ снизили ставки по депозитам в марте в среднем на 1 процентный пункт

Ставки по депозитам в российских банках в марте снизились в среднем на 1 процентный пункт, эта тенденция может продолжиться, сообщает Газета.ru со ссылкой на пресс-службу банка «Новиком».

Как отмечается в сообщении, это произошло после заседания Центробанка 21 марта, когда регулятор в третий раз оставил ключевую ставку на уровне 21%.

«По классическим депозитам без снятия и пополнения ставки сейчас составляют в среднем 19-21%, по вкладам с функциями пополнения и расходных операций — ниже на несколько процентных пунктов», — уточнили в банке.

Для накопительных счетов ставки варьируются в диапазоне 13-15%, без учета специальных условий для новых клиентов.

По информации пресс-службы, развитие ситуации в плане корректировки ставок можно ожидать в первые недели апреля, сейчас эта тенденция набирает обороты.

Эксперты советуют россиянам вкладывать свободные средства в краткосрочные депозиты до года. При этом вклады на 3 месяца и полгода сейчас наиболее выгодны, отмечается в материале.