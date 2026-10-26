Россиянам рассказали о возможных скидках на автомобили в ближайшие месяцы

Автомобильный эксперт Петр Баканов считает, что скидки сохранятся и в начале 2027 года. По его словам, дилерам нужно распродавать запасы и получать бонусы за выполнение плана продаж.

«Как всегда, в конце года стоит ждать скидок на машины. Почему? Это уже устоявшаяся традиция, потому что, естественно, и в первые месяцы следующего года, когда не распроданы стоки, существуют определенные выгоды на приобретение автомобилей. Так было, так есть и, конечно же, так будет, потому что у нас сейчас не наблюдается какого-то дефицита автомобилей, нет ситуации, когда спрос превышает предложение. Скорее сейчас наоборот: все ожидают какой-то просадки продаж», — рассказал Баканов.

Ранее президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин предложил запретить водителям со стажем до трех лет управлять машинами мощностью свыше 150 л. с. За нарушение он предложил штраф от пяти до 15 тыс. рублей.

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