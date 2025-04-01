Россиянам рассказали о новых трендах на рынке труда

Трансформация рынков, которая происходит из-за активного внедрения новых технологий в бизнес-процессы, закономерно меняет как профессии, так и требования к специалистам, сообщила РИАМО директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ Юлия Ремезова.

«Работодатели все чаще стали обращать внимание на наличие кросс-подхода и междисциплинарных знаний у соискателя. Это означает, что конкурентное преимущество будет иметь тот кандидат, который совмещает в себе навыки из нескольких областей на экспертном уровне», — сказала Ремезова.

Она подчеркнула, что чаще всего сочетание состоит из одной фундаментальной области и ИТ-сферы. Это позволяет специалистам проявлять большую гибкость, эффективнее взаимодействовать с различными подразделениями и командами, а также успешно решать задачи проекта благодаря глубокому пониманию специфики рынка и использованию передовых технологических инструментов.

По словам эксперта, работодатели заинтересованы в сотрудниках с кросс-навыками. В маркетинге востребованы специалисты, умеющие анализировать данные, работать с искусственным интеллектом и создавать FinTech-продукты. В финансовой сфере требуются специалисты в области больших данных и программирования.

Растет спрос на ИТ-юристов, разбирающихся в технологиях и кибербезопасности для работы с инновационными компаниями. Меняются и подходы к рекрутингу: нужны HR-специалисты с психологическими знаниями и основами найма на данных и технологиях. Тренд подтверждается появлением образовательных программ, реагирующих на запросы рынка труда и готовящих специалистов с различными комбинациями навыков.

Помимо совокупности так называемых «жестких» навыков, существует также комплекс «мягких» навыков, без которых успешное развитие в корпоративной среде представляется затруднительным. К ним относятся эмоциональный интеллект, межкомандное взаимодействие, творческое и стратегическое мышление, умение анализировать и разрешать конфликты. В условиях динамичного рынка труда личностные качества становятся важнее профессиональных знаний и умений.

«Тренд на кросс-специалистов будет только развиваться из-за их способности выполнять роль сразу двух специалистов, решая задачи быстрее и эффективнее», — отметила специалист.

Профессии меняются, добавляя в требования навыки работы с технологиями и цифровыми инструментами. Необходимо расширять компетенции, чтобы соответствовать современномурынку труда и оставаться конкурентоспособными. Это поможет оставаться актуальными и открывать новые карьерные возможности, добавила Ремезова.