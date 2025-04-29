Россиянам рассказали о наказании за майнинг криптовалют в квартирах

Эксперт Бондарь предупредил о штрафе до 300 тысяч рублей за домашний майнинг

С ноября 2024 года майнинг криптовалют в жилых помещениях запрещен законом. Эксперт в сфере ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь утверждает, что за такое занятие в квартире можно получить штраф до 300 тыс. рублей, а также лишиться электричества, сообщает NEWS.ru .

Если жителя уличат в майнинге без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, это может расцениваться как незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) и повлечь штраф до 300 тыс. рублей. Кроме того, за самовольное подключение к электросетям предусмотрено административное наказание — от 10 до 15 тысяч рублей (ст. 7.19 КоАП РФ).

Существуют и более серьезные последствия. Если техника для майнинга станет причиной пожара, может последовать уголовная ответственность по статье 219 УК РФ — вплоть до трех лет ограничения свободы. А по решению суда квартиру могут отключить от электроснабжения на основании статьи 26 ФЗ №35, и вернуть подключение будет крайне сложно.

Бондарь напомнил: если потребление электроэнергии превышает 6 000 кВт/ч в месяц, необходимо оформлять ИП и платить налоги. В противном случае можно лишиться электроснабжения уже по факту превышения лимита.

«Майнинг-ферма в квартире — это не безобидное хобби. Это потенциальная угроза для окружающих, прямая дорога к штрафам и даже суду», — заключил эксперт.