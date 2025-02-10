Россиянам рассказали, как сохранить и приумножить свой капитал к старости

Финансовый советник, директор проекта «Рост сбережений» Сергей Кикевич рассказал, каким образом можно сохранить и приумножить свой капитал к старости. По его словам, существуют три основных способа: программа долгосрочных сбережений (ПДС), брокерский счет и инвестиции в недвижимость, сообщает RT .

«У нас есть программа долгосрочных сбережений (ПДС). Она недавно появилась в России, специально под эти цели. Там есть и софинансирование государства, которое все делает более интересным, и налоговые вычеты», — отметил эксперт.

Однако доходность ПДС оставляет желать лучшего, пояснил он.

Существует также возможность открытия своего брокерского счета, где доступны различные налоговые льготы и гораздо больше инвестиционных инструментов. Это позволяет создать диверсифицированный портфель, включающий российские акции, облигации и золото — все в одном счете, добавил Кикевич.

Он также напомнил, что россияне традиционно проявляют интерес к инвестициям в недвижимость.

По его мнению, это безусловно неплохой выбор. Недвижимость можно сдавать в аренду или продавать, а в долгосрочной перспективе она защищает капитал от инфляции. Самый худший вариант — это не делать ничего, заключил эксперт.