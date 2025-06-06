Россиянам рассказали, как сохранить и приумножить средства

Вариантов сохранить и приумножить средства множество: от классических банковских вкладов до рискованных, но потенциально высокодоходных инвестиций в акции, сообщил РИАМО председатель комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «Опоры России», гендиректор инвестиционной компании «Диалот» Егор Диашов.

Вклады, облигации и акции

Он уточнил, что банковские вклады и накопительные счета — наиболее консервативный способ. Вклады гарантируют сохранность основного капитала (в пределах установленной законом суммы), но приносят сравнительно небольшой доход, часто ниже уровня инфляции. Накопительные счета предлагают немного более высокую ставку, но обычно требуют регулярных пополнений.

«Положив 100 тыс. рублей на вклад под 20% годовых на год, вы получите 20 тыс. рублей процентов. Однако, если инфляция будет выше, реальная прибыль окажется отрицательной. На данный момент при высокой ключевой ставке (21%), банки предлагают до 30% по вкладам для физлиц, поэтому удается получить достойную прибыль. Выбор банка играет важную роль: стоит отдавать предпочтение крупным, стабильным учреждениям с государственной поддержкой», — отметил Диашов.

Эксперт назвал облигации (долговые ценные бумаги, выпущенные государством или компаниями) менее рискованными, чем акции, но у них доходность ниже. Например, человек покупает облигацию за 1 тыс. рублей с купонным доходом 8% годовых. Ежегодно он будет получать 80 рублей. Риск дефолта (невозврата долга) есть, особенно для облигаций компаний с низким рейтингом. Гособлигации считаются более надежными, но предлагают меньшую доходность.

Он добавил, что акции —ценные бумаги, представляющие собой долю в капитале компании. Их доходность может быть значительно выше, чем у облигаций и вкладов, но и риски тоже выше. Цена акций зависит от множества факторов, включая финансовые показатели компании, рыночную конъюнктуру и общеэкономическую ситуацию.

«Инвестор покупает акцию за 100 рублей. Через год ее цена может вырасти до 150 рублей, принося прибыль в 50 рублей, но может и упасть до 50 рублей, принеся убыток. Диверсификация (распределение инвестиций между разными акциями) помогает снизить риски», — пояснил специалист.

Недвижимость, золото и валюта

По его словам, инвестиции в недвижимость могут принести как доход от аренды, так и прирост капитала при перепродаже. Но это достаточно неликвидный актив: продать его быстро и выгодно не всегда возможно. Также он требует значительных первоначальных вложений и управления. Например, квартира стоит 5 млн рублей и аренда — 30 тыс. рублей в месяц. Ежегодный доход от аренды будет 360 тыс. рублей, а прирост капитала зависит от изменения цен на недвижимость. При этом также важно учитывать расходы на содержание и налоги.

Золото, по мнению эксперта, традиционно считается защитным активом, его цена растет во время экономической нестабильности. Однако доходность золота может быть ниже, чем у других активов в периоды экономического роста. Оно может служить защитой от инфляции, но не приносит регулярного дохода.

«Золотой слиток стоит 100 тыс. рублей. Цена золота периодами может как вырасти, так и упасть в зависимости от рыночной ситуации. Однако на длинной дистанции цена всегда растет», — сказал Диашов.

Еще, как считает специалист, можно вложить в инвестиции в валюту — это спекулятивный инструмент. Доходность зависит от колебаний курсов валют, которые могут быть как положительными, так и отрицательными. Например, человек покупает доллары по курсу 70 рублей, а через год продает по курсу 75 рублей. Прибыль составит 5 рублей на каждый доллар. Но курс может и упасть.

«Начать бизнес — это самый рискованный, но потенциально наиболее прибыльный вариант. Открытие собственного дела требует значительных вложений, времени и усилий. Успех зависит от множества факторов, включая предпринимательские способности, рыночную ситуацию и удачу», — добавил эксперт.

Он резюмировал, что нет волшебной формулы, но, следуя определенным принципам, можно значительно повысить шансы на финансовый успех.