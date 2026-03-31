Россиянам рассказали, как переводить деньги, чтобы не вызывать подозрений банков

В настоящее время россияне часто задаются вопросом, какие суммы можно отправлять, не рискуя спровоцировать повышенный интерес со стороны банков или фискальных служб. При этом законодательство не содержит прямых запретов на размер переводов между гражданами. О том, что действительно привлекает внимание надзорных органов, рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Мягкова, которая рекомендовала в комментариях подписывать платежи, сообщает «Прайм» .

Специалист отметила, что большие по объему операции попадают под обязательный контроль, однако это не значит, что их сразу же блокируют. В ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ указан перечень операций, подлежащих такому контролю, к примеру, сделки с наличностью свыше 1 млн рублей, операции с недвижимым имуществом от 5 млн рублей и прочие. Финансовые организации обязаны информировать Росфинмониторинг о подобных сделках, но это не приводит к автоматической остановке операции, если отсутствуют иные признаки неясности ее характера.

«Чаще всего подозрения вызывает необычная активность: большое количество переводов разным получателям, суммы, резко контрастирующие с обычным оборотом по карте, попытки обойти лимиты дроблением крупных сумм», — пояснила эксперт.

Действуют также технические ограничения, введенные Системой быстрых платежей (СБП) и внутренними регламентами банков. Через СБП допустимо перечислить до 1 млн рублей себе за одну транзакцию, а другому человеку — не более 100 тысяч рублей в месяц без взимания комиссии. Кредитные организации вправе устанавливать собственные лимиты на сутки или месяц для своих клиентов.

Согласно требованиям того же Федерального закона № 115-ФЗ, банки должны уведомлять Росфинмониторинг об операциях, вызывающих сомнения. Крупный размер перевода сам по себе не служит причиной для его блокировки. Подозрение порождает именно аномальное поведение клиента: внезапный рост финансовых оборотов, множество платежей различным контрагентам, стремление раздробить большую сумму на несколько небольших в сжатые сроки.

Эксперт советует для осуществления больших переводов использовать дебетовые карты (поскольку операции с кредитными могут порождать дополнительные вопросы), сопровождать платежи поясняющими комментариями, например, «подарок» или «помощь родным», а также быть готовым при необходимости объяснить источники происхождения средств по запросу банка.

