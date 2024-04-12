Россиянам рассказали, как перестать постоянно брать кредиты

Психолог Мария Гаврилюк отметила, что многие россияне привыкли брать кредиты и покупать вещи на заемные средства. В беседе с «Секретом фирмы» она рассказала, как избавиться от психологии должника.

Эксперт заявила, что когда люди оформляют кредит, то по факту они берут деньги в долг у самих себя — из своего будущего, в котором придется отдавать все долги. Психолог указала, что кредиты и долги в первую очередь формируются на основе инфантильных паттернов поведения, которые мешают достичь зрелости и автономности.

Инфантилизм — это состояние психики, которое препятствует взрослому человеку стать зрелым и отказаться от эгоцентричности, неосознанного и импульсивного потребления благ. Если человек не удовлетворяет внутренние потребности и желания, не живет в соответствии с личными ценностями, то это формирует комплексы, которые могут негативно сказываться на жизни во всех сферах.

По словам эксперта, на бессознательном уровне эти комплексы могут проявляться как установка «Я у себя в долгу». Например, если у человека есть музыкальные способности, но он работает экономистом и не реализует свой талант даже через хобби, то это может быть связано с психологической установкой «не делиться своими ресурсами и талантом с обществом, и, следовательно, не получать от общества благодарности за творческую реализацию». Инфантильные паттерны отражают внутреннюю детскую позицию «получить как можно скорее», а не давать в мир, рассказала Гаврилюк.

В психологии существуют два понятия: мировоззрение изобилия и мировоззрение дефицита. Когда люди берут кредиты, это часто связано с тем, что внутренние потребности не удовлетворены, отметила психолог. Человек не находится в гармонии со своими внутренними ресурсами, талантами и сильными сторонами. Он фокусируется на мысли «что мне еще не хватает для счастья».

Чтобы избавиться от психологии должника и перестать жить в кредит, Гаврилюк порекомендовала обратить внимание на свои внутренние потребности и начать жить в соответствии с личными ценностями. Это поможет достичь зрелости и автономности, а также удовлетвориться внутренним богатством, своими талантами и сильными сторонами.