Россиянам представили пошаговую инструкцию, как улучшить свой кредитный рейтинг

Кредитный рейтинг играет важную роль в финансовой жизни каждого человека, поскольку он влияет на возможность получения кредитов, ипотеки и других финансовых продуктов. О том, как улучшить свой кредитный рейтинг, рассказал РИАМО руководитель продукта «Кредитный рейтинг» в «Сравни» Виктор Буланов.

По данным «Сравни», средний кредитный рейтинг россиян, а именно пользователей маркетплейса, в 2024 году составил 601 балл из 1000 возможных, что ниже показателя 2023 года на 7 баллов. Баллы кредитного рейтинга могут варьироваться в довольно широком диапазоне: чем выше балл, тем более надежным считается заемщик.

Так, например, при наличии у клиента менее 600 баллов кредит будет получить сложно, диапазон 600-800 баллов предоставляет среднюю и выше средней возможность одобрения кредита, а 800+ баллов говорят о том, что заемщик, скорее всего, получит кредит.

«Для того, чтобы не попасть в долговую ловушку, мы рекомендуем нашим клиентам определить, какие кредиты из уже открытых имеют наибольшие процентные ставки, и сосредоточиться в первую очередь на их погашении, плюс не открывать несколько кредитных карт одновременно, ограничить по ним лимиты, планировать свои расходы, создать финансовую подушку безопасности и регулярно следить за своим кредитным рейтингом», — отметил Буланов.

Также стоит помнить про правило 50/30/20, когда доходы делятся следующим образом: 50% — это необходимые расходы, 30% уходят на развлечения и хобби, а 20% — на накопления и сбережения.

Пошаговая инструкция по улучшению кредитного рейтинга

Необходимо регулярно контролировать свою кредитную историю;

Своевременно осуществлять выплаты по кредитным продуктам. Задержки и просрочки платежей существенно влияют на снижение кредитного рейтинга. Эксперт порекомендовал установить автоматические платежи или напоминания о сроках оплаты, чтобы избежать случайных просрочек;

Надо диверсифицировать свой кредитный портфель (потребительские кредиты, кредитные карты, ипотека, займы). Это покажет кредитным организациям, что человек может управлять несколькими финансовыми обязательствами одновременно и хорошо справляться с финансовыми нагрузками.

Однако Буланов заключил, что стоит избегать слишком частого открытия новых кредитов, так как это может отрицательно сказаться на кредитном рейтинге.