Финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева предложила готовиться к Новому году заранее и покупать все необходимое в несколько этапов, чтобы рационально распорядиться бюджетом и временем, сообщает RT .

Сначала эксперт посоветовала купить продукты длительного хранения: консервы, майонез, орехи, сухофрукты и крекеры. Упаковки лучше не открывать до готовки. Напитки также можно приобрести заранее.

«Свежие продукты стоит приобретать ближе к новогодней ночи. К ним относятся мясо, птица, рыба, икра, свежие овощи, зелень, фрукты, ягоды и молочная продукция. Оптимальное время покупки зависит от срока годности и условий хранения конкретного товара. Например, зелень, свежие ягоды, огурцы и помидоры лучше покупать за один-два дня до праздника. Колбасу, ветчину, сыр и другие продукты для нарезки можно закупить примерно за неделю до Нового года, если срок хранения конкретного товара позволяет», — пояснила Матвеева.

Скатерти, салфетки и свечи лучше выбрать до последних дней декабря, пока есть нужные цвета и дизайн. Подарки эксперт предложила искать на распродажах в период «черной пятницы», заранее составив список получателей и определив бюджет на каждого.

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