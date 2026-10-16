Россиянам посоветовали оценивать час подработки на 30–50% дороже основного

Час дополнительной работы должен стоить примерно на 30–50% больше, чем на основном месте, считает Элли Долганова. При сравнении предложений важно учитывать налоги и расходы, сообщает Газета.ru .

Директор по развитию социальных проектов страховой компании «Росгосстрах Жизнь» Элли Долганова считает удобными для совмещения консультации, преподавание и проекты по имеющейся специальности.

«При зарплате 60 тыс. рублей в месяц практический ориентир составляет 475–550 рублей за час дополнительной работы. При зарплате 100 тыс. рублей — 790–910 рублей, при 150 тыс. рублей — 1190–1370 рублей. Однако сравнивать предложения нужно с учетом налогов и сопутствующих затрат. Например, самозанятому при работе с компанией или ИП потребуется выставить ставку около 585 рублей, чтобы после налога 6% получить примерно 550 рублей. Полезно посчитать не только оплачиваемые часы, но и время на дорогу, переписку, подготовку, поиск заказов и организационные задачи», — подчеркнула Долганова.

Меньшую ставку могут оправдать полезный опыт, портфолио или профессиональные связи. Если цель — заработок, эксперт советует оценивать чистый доход. Ошибки, сорванные сроки и потеря премий на основной работе могут свести выгоду на нет. Регулярный недосып и отсутствие выходных — повод уменьшить нагрузку.

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