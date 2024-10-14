сегодня в 12:57

Россиянам посоветовали не торопиться с обменом рубля на доллары или евро

Осенью 2024 года наблюдается серьезная девальвация рубля. При этом существует вероятность коррекции российской валюты. Это значит, что не стоит торопиться с ее обменом на доллары или евро, заявил РИАМО эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«После девальвации рубля, с начала осени на 15%, наверное, в моменте не лучшее время покупать перекупленные инвалюты», — сказал он.

Технически видится вероятность развития коррекции: рубль может частично отбить потери, например, на 3% от текущего курса.

Тогда и возникнет более интересный момент для обмена рублей на иностранную валюту, резюмирует Зельцер.