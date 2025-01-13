Россиянам посоветовали, как действовать в случае подорожания доллара до 150 руб

При неблагоприятном стечении обстоятельств курс доллара в 2025 году может не только держаться в районе 110–130 рублей, но и вырасти до 150 рублей. В таких условиях нужно придерживаться базовой стратегии и инвестировать в валюту регулярно небольшие суммы, сообщила РИАМО экономист и эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.

«Сейчас доллар в районе 100 рублей — это уже реальность. В 2025 году при стабильной нефти курс может держаться 110–130 рублей. Но если цены на нефть рухнут или санкции усилятся, мы можем увидеть 150 рублей за доллар и выше», — полагает эксперт.

Что делать гражданам в такой ситуации? Прежде всего, точно не стоит паниковать, заявила Гогаладзе. Экономист рекомендует покупать валюту регулярно, небольшими суммами.

«Это базовая стратегия, которая работает всегда», — подчеркнула она.

Кроме того, не следует зацикливаться только на долларе — сейчас для покупки можно рассмотреть юани, дирхамы, добавила экономист.