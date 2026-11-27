Россиянам посоветовали искать работу в 2027 году до увольнения
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Аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева рекомендовала менять компанию в 2027 году только после получения нового предложения, сообщает Газета.ru.
По оценке Киселевой, уход без нового предложения особенно рискован для кандидатов без дефицитной специальности или опыта, выделяющего их среди конкурентов.
«На фоне охлаждения рынка труда найти вакансию с более высокой зарплатой и подходящими условиями становится сложнее, а пауза между работами может затянуться.
По данным hh.ru, в октябре 2026 года среднее число активных вакансий на платформе было на 11% ниже, чем в октябре 2025-го, и на 38% ниже, чем в октябре 2024-го. Активных резюме, напротив, стало на 9% больше за год. Компании осторожнее планируют наем и пересматривают расходы на персонал. При этом расставаться с опытными сотрудниками работодатели готовы не всегда: если спрос восстановится, найти замену на отдельные позиции может быть трудно», — отметила Киселева.
Часть компаний сокращает рабочее время, премии и другие выплаты. Сотрудники стараются сохранить основной заработок и ищут подработку, добавила аналитик.
Отказ от переезда или смены графика сужает выбор вакансий. Киселева посоветовала проверять спрос без потери дохода: откликаться, проходить собеседования и сравнивать предложения с текущими условиями.
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