Аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева рекомендовала менять компанию в 2027 году только после получения нового предложения, сообщает Газета.ru .

По оценке Киселевой, уход без нового предложения особенно рискован для кандидатов без дефицитной специальности или опыта, выделяющего их среди конкурентов.

«На фоне охлаждения рынка труда найти вакансию с более высокой зарплатой и подходящими условиями становится сложнее, а пауза между работами может затянуться.

По данным hh.ru, в октябре 2026 года среднее число активных вакансий на платформе было на 11% ниже, чем в октябре 2025-го, и на 38% ниже, чем в октябре 2024-го. Активных резюме, напротив, стало на 9% больше за год. Компании осторожнее планируют наем и пересматривают расходы на персонал. При этом расставаться с опытными сотрудниками работодатели готовы не всегда: если спрос восстановится, найти замену на отдельные позиции может быть трудно», — отметила Киселева.

Часть компаний сокращает рабочее время, премии и другие выплаты. Сотрудники стараются сохранить основной заработок и ищут подработку, добавила аналитик.

Отказ от переезда или смены графика сужает выбор вакансий. Киселева посоветовала проверять спрос без потери дохода: откликаться, проходить собеседования и сравнивать предложения с текущими условиями.

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