Россиянам порекомендовали покупать новогодние елки 30–31 декабря

Средние цены на новогодние ели и игрушки сильно выросли по сравнению с 2023 годом. Основная причина такого повышения цен — высокая импортная составляющая товаров. Лучше всего покупать елки и игрушки 30–31 декабря, когда цены могут снизиться, сообщила РИАМО заместитель директора института экономики и финансов ГУУ Валерия Иванова.

Средние цены на новогодние ели и игрушки значительно возросли по сравнению с прошлым годом. Искусственные ели стоят около 4992 — 5195 рублей, что на 20% выше, чем в 2023 году. Живые ели достигают цен от 1300 до 4000 рублей за метр, что также на 20-50% выше. Средняя цена набора елочных игрушек достигает от 723 рублей до 2400 рублей с ростом цен на 23% по сравнению с прошлым годом. Гирлянды подорожали до 615 рублей (+24%).

Эти изменения обусловлены инфляцией, повышением логистических затрат (продавцы закладывают эти издержки в конечную стоимость), а также импортной составляющей и сезонностью спроса, отмечает эксперт.

«При этом в ноябре 2024 года спрос на искусственные ели в России возрос на 35% по сравнению с прошлым годом, несмотря на то, что домохозяйства еще не начали массовые покупки. Основные покупатели — это компании и организации, готовящиеся к праздникам», — комментирует Иванова.

По ее словам, основным поставщиком искусственных елок в Россию является Китай. Дания и Польша также остаются важными источниками поставок, хотя их доля уменьшается из-за санкций и логистических сложностей.

«Таким образом, основная причина повышения цен на ели и новогоднюю атрибутику — высокая импортная составляющая, что делает товары уязвимыми к колебаниям валютных курсов и логистическим издержкам», — подчеркивает эксперт.

Российские производители, такие как «Царь-Елка» и «Зеленые деревья», активно развивают внутреннее производство, что снижает зависимость от импорта, считает Иванова.

Для выгодной покупки можно рассмотреть специализированные интернет-магазины и маркетплейсы, предлагающие скидки и акции. Кроме того, надо помнить, что самым выгодным временем покупки елок и новогодних украшений являются 30, 31 декабря, когда уже запускаются новогодние акции и скидки, или сразу после праздников, что поможет запасти новогоднюю атрибутику к следующему Новому году, рекомендует эксперт.