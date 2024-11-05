Россиянам ответили, в каких случаях больничный не будет оплачен

Гендиректор юридической группы АИД, Давид Адамс, заявил, что сотруднику, который намеренно нанес себе вред, больничный не будет оплачен, сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что также отказ в выплатах может быть связан с отстранением от работы или судебным решением о задержании сотрудника.

Существует несколько условий, при которых выплаты по больничным не производятся: если работник отстранен от работы и не получает заработную плату; если ему вынесено судебное решение о содержании под стражей; если сотрудник пострадал по причине совершения преступления или сам себе навредил — пояснил Адамс.

Юрист добавил, что официально трудоустроенным сотрудникам, находящимся на больничном, пособия должны выплачиваться. Однако если сотрудник находится в неоплачиваемом отпуске, он не имеет права на такие выплаты.

«При этом выплаты по больничному сохраняются, если сотрудник заболел и взял больничный в период оплачиваемого ежегодного отпуска», — заключил Адамс.