Россиянам ответили, сколько будут стоить новогодние елки в этом году

Меньше всего вырастут цены на русскую ель — примерно до 1500 руб./метр, тогда как импортные образцы обойдутся в 6-10 тыс. руб. Живую елку стоит покупать ближе к Новому году, когда скидки достигают 30-50%. Искусственная альтернатива обойдется вдвое дешевле.

Среди популярных вариантов — голубая ель — 6150 руб., которая почти не осыпается и со временем приобретает розовый оттенок, туя с запахом кедра и смородины — 4500 руб., а также обыкновенная ель — 1500 руб. Пихта — 8250 руб., предпочитающая влажную среду, и сосна — 1950 руб., отличающаяся длинными иголками и стойким ароматом, тоже пользуются спросом.

«При выборе живой ели обратите внимание в первую очередь на место спила — оно должно быть светлым и чистым, без темной каймы. На самом стволе не должно быть пятен, неровностей. Еще одним хорошим тестом будет слегка надавить на ветки — если они гнутся, то дерево хорошее, молодое, а если ломаются — то оно сухое и старое», — заключила декоратор Дарья Васильева.