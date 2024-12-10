Россиянам ответили, почему повышается ключевая ставка

Ключевая ставка в стране достигла исторического максимума в 21% годовых, что сделало кредиты крайне дорогими: ипотеки стоят около 25%, а ставки по займам наличными превышают 30%. Сейчас, по словам директороа департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрея Гангана, ситуация изменилась: существует сильный внутренний спрос, подогреваемый ростом кредитования и увеличением бюджетных расходов, сообщает kp.ru .

С другой стороны, вклады также стали выгодными, с доходностью свыше 20% годовых. Это повышение стало реакцией на резко возросший спрос на наличные деньги и угрозу инфляции в условиях экономической неопределенности, как это было в 2022 году, когда ЦБ повысил ставку для стабилизации финансовой системы.

Денежная масса в стране возросла на 65% за короткий срок, что недопустимо в условиях недостатка ресурсов, прежде всего кадров. Это создает давление на цены, и высокие ставки необходимы для их контроля.

«Инфляция сейчас, как вы сказали, не страшная только потому, что уровень ключевой ставки уже достаточно высокий, и это не позволяет ценам разгоняться сильнее», — отметил эксперт.

Специалист посчитал важным учитывать не только прошлые данные по инфляции, но и ожидания населения, так как они влияют на экономическое поведение и активность.