Россиянам ответили, как сэкономить и выбрать хорошего Деда Мороза на праздник

Новогодние приготовления в этом году стартовали очень рано — уже в начале ноября в петербургских гипермаркетах открылись праздничные ярмарки. Жители города активно закупают елки, продукты и бронируют заведения для корпоративов. В прошлом году стоимость визита Деда Мороза с 15 по 30 декабря составляла около 8 тысяч рублей. Однако 31 декабря цены взлетали до 35 тысяч рублей, сообщает «МК в Санкт-Петербурге».

В этом году наблюдается снижение цен, и можно найти «дедушек» по более доступной цене. За 500 рублей можно заказать 15 минут поздравления, но такие предложения часто идут без фотографий и опыта. В среднем же услуги стоят от 2,5 до 5 тысяч рублей, и эксперты советуют бронировать артистов заранее, так как в декабре цены повышаются на 20–35%, а в последнюю неделю — до 70%.

Опытные исполнители обходятся дороже: их услуги могут стоить от 4,5 до 20 тысяч рублей в зависимости от программы и времени исполнения. Многие артисты предлагают дополнительные развлечения за отдельную плату, начиная от 2 тысяч рублей.

Для экономии можно арендовать костюмы или придумать программу самостоятельно, что также поможет сэкономить бюджет.

Профессиональный организатор праздников Полина Конотопская рассказала, что, чтобы правильно выбрать Деда Мороза, важно изучить отзывы и видео с его выступлений, особенно если речь идет о детской аудитории. Для корпоративов стоит запросить видео мероприятий и обсудить программу заранее, а также проверить надежность агентства. По мнению эксперта, качественный новогодний праздник должен стоить минимум 6 тысяч рублей, и лучше всего заказывать аниматора в ноябре для выгодной цены.