Россиянам объяснили, почему цены в разных регионах так сильно отличаются

Расхождения в расходах на стандартный набор продуктов и сервисов между областями страны вновь усилились, достигнув беспрецедентного уровня. Финансовый аналитик Наталья Ключникова поделилась своими соображениями о причинах этого быстрого увеличения ценовых различий, сообщает АБН24 .

По информации от Росстата, разница в цене условной потребительской корзины между регионами России увеличилась сразу на 12%, достигнув рекордных 19 тыс. рублей. Подобный рост обусловлен неравномерным увеличением цен.

«В отдаленных регионах инфляционное давление зачастую оказывается выше, чем в центральных областях. Это создает определенные риски, поскольку в стране действует система северных и региональных надбавок к заработной плате, призванная компенсировать более высокие расходы жителей удаленных территорий», — отметила специалист.

Сложности возникают, когда рост цен в отдаленных уголках страны начинает обгонять размеры упомянутых надбавок. В таких обстоятельствах следует либо контролировать цены на основные товары и услуги, не допуская превышения разницы в ценах с центральным регионом над размером компенсационных выплат, либо пересмотреть размеры региональных надбавок.

Вместе с тем, по мнению эксперта, необходимо эффективно задействовать имеющиеся инструменты компенсаций, а именно северные и региональные надбавки к заработной плате, предназначенные для уменьшения различий в стоимости жизни. Корректное функционирование этих механизмов и более внимательный мониторинг цен в отдаленных областях способны снизить возникающие социально-экономические риски.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.