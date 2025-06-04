Россиянам объяснили, почему крупные банки продолжают снижать ставки по вкладам

МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков рассказал, почему крупные банки продолжают снижать ставки по вкладам перед заседанием ЦБ по ключевой ставке, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Сговора здесь нет, но впереди пересмотр ключевой ставки, в связи с чем многие финансовые организации корректируют свою политику. Под действие работы ФАС данная ситуация не попадает, поскольку это не сговор в целях повышения стоимости услуг. Вот если бы вдруг за платежи все банки подняли свои комиссии — это был бы сговор», — отметил эксперт.

По его словам, снижение процентных ставок по вкладам влияет на поступление ликвидных средств, необходимых для работы банков. Каждое финансовое учреждение самостоятельно определяет стратегию удержания этого притока средств.

Войлуков подчеркнул, что Центробанк осуществляет строгий контроль за деятельностью кредитных организаций и применяет жесткие санкции за несоблюдение закона. За последние полгода депозиты населения увеличились на 2 трлн рублей и банкам придется увеличить выплаты, если они не пересмотрят процентные ставки, заключил профессор.