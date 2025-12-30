Россиянам объяснили, кто с 2026 года сможет претендовать на семейную выплату

Новая выплата семьям с двумя и более детьми будет доступна с 2026 года

В России с 2026 года начнет действовать ежегодная семейная выплата для официально трудоустроенных родителей с двумя и более детьми, сообщает RT .

С 2026 года в России вводится новая мера поддержки — ежегодная семейная выплата для работающих семей с детьми. Об этом напомнил депутат Госдумы Александр Якубовский.

Выплата предназначена для семей, в которых воспитываются двое и более детей до 18 лет, а при очном обучении — до 23 лет. Основное условие — среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратный прожиточный минимум, установленный в регионе проживания.

Право на выплату получат родители, усыновители, опекуны и попечители, являющиеся налоговыми резидентами России, официально трудоустроенные и уплачивающие налог на доходы физических лиц. При наличии задолженности по алиментам выплата не предоставляется.

Механизм выплаты реализован через налоговую систему: по итогам года уплаченный НДФЛ пересчитывается по пониженной ставке 6% вместо 13%, а разница возвращается семье в виде единовременной выплаты. Размер выплаты зависит от суммы уплаченного налога и состава семьи.

Заявление на получение выплаты можно будет подать через Социальный фонд России, МФЦ или портал госуслуг с 1 июня по 1 октября года, следующего за отчетным. Новая выплата не отменяет другие меры социальной поддержки и будет действовать дополнительно к существующим пособиям.

Депутат отметил, что эта мера поддержки направлена на снижение налоговой нагрузки, поощрение официальной занятости и адресную помощь семьям с детьми.

