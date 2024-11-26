Россиянам объяснили, как посчитать все необходимые к уплате налоги

До 2 декабря гражданам России необходимо заплатить имущественные налоги. Заместитель начальника отдела налогообложения имущества физических лиц УФНС России по городу Москве Людмила Плотникова объяснила, где найти информацию обо всех своих долгах перед государством и каким образом оплатить их, сообщает kp.ru .

По ее словам, традиционно уведомления о необходимости уплаты имущественных налогов отправляются одним из трех методов. Это может быть почтовая рассылка заказных писем на бумаге либо в цифровом формате. К примеру, через личный кабинет физического лица на сайте Федеральной налоговой службы или на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Плотникова отметила, что форма уведомления одобрена ФНС и включает расчеты по каждому налогу, в зависимости от наличия объекта налогообложения. В настоящее время это одна структура квитанции, содержащая перечень всех налогов. В самом уведомлении можно найти детали по каждому налогу, а также увидеть, сколько начислено за транспортный налог, налог на имущество и налог на доходы, если этот раздел включен. Оплата осуществляется единым налоговым платежом, а средства между различными налогами распределяются автоматически.

С 3 декабря начнется начисление пени за каждый день просрочки выполнения обязательств в размере 1/300 ключевой процентной ставки, заключила эксперт.