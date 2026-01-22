Россиянам объяснили, как накопить на пенсию в 200 тыс рублей

Эксперт Хайдер: для пенсии в 200 тыс руб надо откладывать средства с 20–25 лет

Вице-президент ассоциации управленцев и предпринимателей Юлия Хайдер рассказала, что для комфортной пенсии в 200 тыс. рублей в месяц россиянам стоит начинать откладывать средства с 20–25 лет, а также использовать инвестиционные инструменты и негосударственные пенсионные фонды, сообщает Общественное Телевидение России .

По данным опроса Rodin.Capital, 61% россиян начинает задумываться о пенсии к 40 годам, а каждый десятый хотел бы получать на пенсии более 70 тыс. рублей в месяц. Однако для поддержания привычного уровня жизни и регулярных расходов в старости потребуется еще больший доход.

Хайдер считает, что формировать пенсионный капитал лучше всего с 20–25 лет — сразу после начала трудовой деятельности. Она объяснила, что даже небольшие регулярные вложения за 30–40 лет могут вырасти в значительную сумму благодаря сложному проценту. Чем раньше начать инвестировать, тем больше возможностей использовать доходные инструменты и восстановить капитал после рыночных спадов.

Эксперт советует в молодом возрасте решать жилищный вопрос, чтобы в дальнейшем больше средств направлять на накопления. После 40 лет, по словам Хайдер, стоит откладывать уже 20–30% дохода и выбирать более надежные инвестиции, такие как облигации федерального займа, корпоративные облигации с высоким рейтингом, а также акции крупных компаний для получения дивидендов. В России популярна инвестиция в недвижимость, однако у нее низкая ликвидность и высокие издержки.

Хайдер рекомендует использовать негосударственные пенсионные фонды и программы долгосрочных сбережений, а также индивидуальные инвестиционные счета для получения налоговых льгот. Для расчета необходимого капитала эксперт советует применять «правило 4%»: чтобы получать 140 тыс. рублей в месяц, потребуется накопить около 42 млн рублей.

Финансовый консультант подчеркнула, что важно заботиться не только о накоплениях, но и о здоровье, чтобы избежать значительных расходов на лечение в старости.

