Россиянам объяснили, чем может быть опасна донорская ипотека

В широком смысле слова донорской ипотекой можно назвать любую ситуацию, когда человек берет ипотеку не для себя, а в интересах третьего лица. Сюда входят и законные механизмы, где донор официально является созаемщиком, и мошеннические схемы, наносящие серьезный урон банкам, сообщила РИАМО основатель и руководитель «Первой гильдии ростовщиков» Эльвира Глухова.

«Настоящий бум на ипотечное донорство произошел после сокращения количества доступных льготных программ. В условиях, когда рыночная ставка превышает 20%, а семейную ипотеку выдают под 6%, многие рассматривают привлечение донора в качестве легального способа купить квартиру на выгодных условиях», — сказала Глухова.

Она подчеркнула, что при этом бесконтрольное распространение донорской ипотеки вызывает все больше вопросов у Центробанка, правоохранительных органов и просто с точки зрения здравого смысла. Когда начинаются задержки платежей, становится ясно, что схема работает не так, как планировалось. И часто в схему оказывается вовлечено больше участников, чем можно было предположить.

По словам специалиста, с вовлечением в процесс нечистых на руку кредитных брокеров и так называемых дропперов (соучастников мошенничеств с использованием банковских счетов) донорская ипотека начала приобретать все признаки преступной схемы.

Дропперы ищут ипотечных доноров по всей стране. Люди соглашаются за определенное вознаграждение подписать договоры, при этом не всегда понимая их суть. Для них могут быть изготовлены поддельные документы — справки о зарплате с подходящим под ипотеку доходом или о кредитной истории, которая устроит банк.

В большинстве случаев подобные ситуации приводят к судебным разбирательствам, однако банки все равно терпят убытки. Например, если первоначальный взнос был небольшим, то сумма долга может превысить стоимость квартиры, что уже является прямым убытком.

Кроме того, подобные судебные процессы часто затягиваются, а подписавший договор заемщик может быть признан недееспособным.

«Это мегапроблема, о которой мы говорим на всех наших профессиональных форумах. Распространение нелегальной донорской ипотеки вредит и банкам, и законопослушным гражданам», — отметила эксперт.

Сегодня по этой схеме выдаются уже и потребительские кредиты, и кредитные карты. Недавно в Госдуму был внесен законопроект об уголовной ответственности для дропперов. Это важнейший шаг в сторону наведения порядка в этой сфере, заключила Глухова.