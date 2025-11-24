Россиянам напомнили, что за неуплату налогов до 1 декабря грозит штраф

За неуплату налогов пени начисляются со следующего дня после 1 декабря — и до дня его фактической уплаты включительно. Для организации или ИП предусмотрен штраф 20% от суммы недоимки, а если налоговая докажет умысел — штраф составит 40% от суммы налога, сообщила РИАМО консультант по финансам и налогам Светлана Вохмянина.

Собственники недвижимости, земельных участков, транспорта, если не заплатят вовремя, то начнут получать пени в размере одной трехсотой от действующей ключевой ставки ЦБ, отметила она. Уведомления на оплату можно найти на сайте ФНС в личном кабинете или на Госуслугах, для удобства можно привязать электронную почту в личном кабинете и тогда уведомления будут приходить и на электронную почту.

«Чем дольше просрочка — тем больше сумма оплаты (ставка удваивается после 30 дней). Спустя три месяца после неуплаты, ФНС направит требование об уплате и начнется процедура взыскания средств. Напомню, что с этого года налоговые долги могут списывать с банковских счетов граждан без решения суда, в некоторых случаях выписывают штраф», — рассказала Вохмянина.

Для расчета пени используется ключевая ставка Банка России, действующая в конкретный день просрочки. Если ставка меняется — расчет ведется помесячно, исходя из каждой ставки, добавила она.

