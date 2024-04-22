Россиянам для назначения страховой пенсии понадобится от 15 лет стажа

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Эксперт Виноградов: для страховой пенсии нужно минимум 15 лет стажа

Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов отметил, что в нынешнем году для назначения страховой пенсии нужно минимум 15 лет трудового стажа и 28,2 пенсионного коэффициента, сообщает «Прайм» .

С 2025 года минимальное число баллов увеличится до 30.

Таким образом, если гражданин выходит на пенсию в 2024 году с минимальным количеством пенсионных баллов, то его пенсия составит 11 886,89 рубля (8134,88 + 28,2×133,05). Вадим Виноградов Декан факультета права НИУ ВШЭ

По словам Виноградова, число пенсионных коэффициентов зависит от уплаченных и начисленных страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования. Также на количество коэффициентов влияет длительность страхового (трудового) стажа.

В целом для опережения размера пенсии используют формулу «Фиксированная выплата + количество пенсионных баллов х стоимость индивидуального пенсионного коэффициента». Размер фиксированной выплаты устанавливает государство. В 2024 году этот показатель составляет 8134,88 рубля.

Индивидуальный пенсионный коэффициент дается за каждый календарный год, который учитывается в страховом стаже за исключением отдельных периодов.