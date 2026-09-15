Россиян предупредили о рисках частых переводов с карты на карту

Финансовый эксперт Елена Дроздова предупредила: регулярные поступления на карту могут привлечь внимание банка и налоговой службы, сообщает NEWS.ru .

По ее словам, банковские алгоритмы отслеживают регулярные переводы от разных физических лиц. Банк может заморозить дистанционное обслуживание, а налоговая служба — счесть пополнения скрытым коммерческим доходом.

Эксперт отметила, что во время проверки владельцу счета придется подтверждать законность операций чеками и договорами. Она предупредила о возможном доначислении налога на доходы физических лиц по ставке 13% или 15% и штрафах. Если отправитель находится в черных списках или участвовал в подозрительных сделках, карту могут заблокировать, а счет — заморозить.

Дроздова также напомнила, что ошибочный перевод через Систему быстрых платежей банк не может вернуть самостоятельно: получателю придется обращаться в суд. Тратить случайно полученные деньги нельзя. При сборе средств, например родительским комитетом, эксперт посоветовала указывать назначение каждого платежа.

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