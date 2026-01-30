Россиян предупредили о подорожании смартфонов и ноутбуков к весне

Смартфоны и ноутбуки к весне могут подорожать в России на 10-30%

Ожидается, что к весне цены на смартфоны и ноутбуки в России ощутимо вырастут, возможно, на 10-30% от текущего уровня. Причина — активное развитие искусственного интеллекта. Для поддержки этой отрасли требуются устройства, оснащенные большим объемом оперативной памяти, что стимулирует увеличение производства микрочипов и, как следствие, влечет за собой дополнительные финансовые издержки, сообщает kp.ru .

Производители цифровой техники уже предупредили продавцов о грядущем повышении цен.

Руководитель направления «Электроника» Wildberries & Russ Алексей Зайцев рассказал, что маркетплейс уже фиксирует увеличение отпускных цен на смартфоны со стороны производителей и поставщиков. Он подчеркнул, что это общемировая тенденция, в первую очередь обусловленная резким скачком цен на оперативную память, используемую в компьютерах и телефонах. Это неизбежно отразится на конечной стоимости смартфонов и ноутбуков. По его прогнозам, в ближайшей перспективе рост цен на смартфоны может составить 10-15%, а в дальнейшем — до 20%. Для ноутбуков этот показатель может достигать трети от текущей стоимости.

Эксперт отметил, что наиболее заметным это подорожание будет в сегменте бюджетных ноутбуков и смартфонов, где стоимость комплектующих играет существенную роль в формировании общей себестоимости. В то же время в премиальном сегменте влияние роста цен будет менее ощутимым.

Однако существуют факторы, способные оказать сдерживающее воздействие на рост цен.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко отметил, что на ценообразование влияют не только намерения производителей и продавцов, но и покупательская способность населения. Чрезмерное повышение цен может привести к снижению спроса. Он напомнил о прошлогодних дискуссиях относительно увеличения стоимости оперативной памяти, связанного с инвестициями в платы, серверы и дата-центры для развития искусственного интеллекта. Несмотря на прогнозы о подорожании, цены на смартфоны, по его наблюдениям, остались на прежнем уровне.

В настоящее время наблюдается замедление темпов продаж. Поддержать спрос может наличие в ассортименте как дорогих, так и бюджетных моделей, а также выпуск новых популярных устройств.

Осенью 2026 года возможно наступление новой волны подорожания в связи с планируемым введением технологического сбора с 1 сентября. Этот специальный платеж будет взиматься с российских производителей и импортеров электроники. Собранные средства будут направляться в фонд, инвестирующий в отечественные технологические разработки высокого уровня. Предполагается, что сумма сбора будет фиксированной для каждого вида продукции и не будет превышать 5 тыс. рублей за единицу товара. Сбор планируется вводить поэтапно, начиная со смартфонов и ноутбуков.

Клименко считает, что введение технологического сбора также может спровоцировать рост цен.

Таким образом, тем, кто рассматривает возможность обновления своих устройств, стоит поторопиться с покупкой.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.