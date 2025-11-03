Россия ввела временный запрет на экспорт технической серы

Правительство России ввело временный запрет на экспорт технической серы, используемой в производстве минеральных удобрений. Соответствующее постановление , подписанное 2 ноября, будет действовать до 31 декабря 2025 года.

Под ограничения попали все основные формы серы: жидкая, гранулированная и комовая.

Как пояснили в пресс-службе кабмина, эта мера направлена на стабилизацию поставок сырья на внутренний рынок и сохранение объемов производства минеральных удобрений.

«Решение позволит обеспечить продовольственную безопасность страны», — отметили в правительстве.

Запрет не распространяется на поставки в страны Евразийского экономического союза, Абхазию и Южную Осетию, а также на гуманитарные грузы и международный транзит.