Россия втрое больше продала США шоколада за 2024 год

Американская статистическая служба зафиксировала значительный рост импорта шоколадной продукции из России. Оказалось, что за 11 месяцев 2024 года США в три раза больше купили шоколадных изделий из РФ, чем годом ранее, сообщает РИА Новости .

Особенно впечатляющие показатели были достигнуты в ноябре 2024 года. Тогда объем закупок достиг 389 тысяч долларов — такого не наблюдалось с начала 2022 года. По сравнению с предыдущим месяцем рост составил 1%, а в годовом исчислении показатель увеличился более чем вдвое.

За первые 11 месяцев 2024 года американский рынок продемонстрировал увеличенный интерес к российским какао-продуктам, преимущественно шоколаду.

Общая стоимость импорта достигла 2,5 миллиона долларов, что втрое превышает показатели аналогичного периода прошлого года и является самым высоким результатом за последние три года, начиная с 2021 года.

Российские поставки в США преимущественно состоят из кондитерских изделий с шоколадом, включая конфетную продукцию и сам шоколад. Статистика за 11 месяцев показывает, что американский рынок закупил этих товаров на сумму 2,48 млн долларов. Что касается какао-порошка без добавления сахара, его импорт значительно скромнее — всего 18,8 тысяч долларов за тот же период.