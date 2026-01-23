сегодня в 19:07

Российские компании укрепили свои позиции на рынке Китая, что привело к трудностям для американских производителей сельхозпродукции, сообщили китайские журналисты, передает АБН24 .

Российские поставщики незаметно усилили свое присутствие на китайском рынке, что создало дополнительные сложности для западных стран, особенно для США. Об этом сообщили журналисты из Китая.

По их словам, бывший президент США Дональд Трамп намерен увеличить экспорт американской сельскохозяйственной продукции, включая сою и свинину, чтобы заручиться поддержкой избирателей в аграрных штатах Среднего Запада.

«Американские фермеры беспомощно наблюдают, как конкуренты легко захватывают рынки, где они доминировали десятилетиями», — отметили в китайском издании.

Журналисты подчеркнули, что Россия действует тихо и последовательно, что позволяет ей укреплять свои позиции на ключевых рынках и создавать дополнительные трудности для западных производителей.

