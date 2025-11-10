Россия стала экспортировать больше творога и сыра

Выручка России от экспорта творога и сыра за 8 месяцев увеличилась на 17%

Доходы России от экспорта творога и сыра за период с января по август 2025 года увеличились на 17%. За 8 месяцев текущего года российскими компаниями было экспортировано свыше 21 тыс. тонн творожной и сырной продукции, что эквивалентно примерно 110 млн долларов. По данным аналитической службы «Агроэкспорта», это на 17% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает Infox .

По информации, предоставленной федеральным центром, в последние годы наблюдалась положительная динамика в сфере экспорта российских сыров и творога. Исключением стали 2022 и 2023 годы, когда объемы поставок демонстрировали заметное снижение.

Главными импортерами стали Казахстан и Беларусь. В 2024 году в топ-10 наиболее крупных покупателей также вошли такие страны, как Узбекистан, Киргизия, Азербайджан, Армения, Китай, Грузия, Туркменистан и Таджикистан. При этом Монголия и Украина перестали быть участниками рынка.

Генеральный директор «Союзмолока» Артем Белов 5 ноября сообщил, что в текущем году ожидается снижение импорта молочной продукции в Россию на 9%. По его словам, на отрасль негативно повлияли замедление темпов роста доходов бизнеса и увеличение цен на молочные изделия.

Белов также отметил, что в первом квартале 2025 года спрос на молочную продукцию снизился примерно на 5%. Восстановление потребительского спроса до уровня 2024 года произошло только к октябрю.

Молочная промышленность играет ключевую роль в экономике, что подтверждается значительным объемом государственной поддержки и реализуемыми программами. В январе вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил о том, что в 2024 году размер государственной поддержки отрасли увеличился почти в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом, достигнув отметки в более чем 80 млрд рублей.

Важно отметить стабильность экспортных пошлин на сыр и творог, что создает благоприятные условия для дальнейшего наращивания объемов экспортных поставок. Аналитики прогнозируют, что к 2026 году Россия сможет добиться дальнейшего прогресса в этой области благодаря расширению производственных мощностей и повышению качества продукции, что позволит соответствовать требованиям зарубежных рынков.

В связи с текущими экономическими обстоятельствами российские производители молочной продукции активно рассматривают возможности выхода на новые рынки сбыта, включая страны Ближнего Востока и Северной Африки, что позволит снизить зависимость от традиционных экспортных направлений.

