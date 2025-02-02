Россия рекордно нарастила импорт фруктов, ягод и орехов из Грузии

Импорт фруктов, ягод и орехов из Грузии по итогам 2024 года в РФ увеличился до максимальных значений за всю историю торговли, больше всего было куплено персиков, ягод и мандаринов, сообщает РИА Новости .

Всего за год РФ купила у Грузии фруктов, ягод и орехов на 98,7 млн долларов. При этом прирост за год составил всего 3,2%, но обновил исторический максимум.

Больше было куплено косточковых фруктов, это были в основном персики (на 32,2 млн долларов), ягоды: клюква, черника, брусника и другие (на 30 млн долларов), цитрусовые (на 22,6 млн долларов), больше всего мандаринов.

Еще в заметных объемах в РФ приводили яблоки и груши (6 млн долларов), лесные орехи (4,8 млн долларов), инжир (1,5 млн долларов) и виноград (1,1 млн долларов).

При этом Россия по итогам прошедшего года была главным рынком сбыта фруктов, ягод и орехов для Грузии. В топ-5 основных покупателей продукции этой страны также вошли Армения (27 млн долларов), Италия (18,2 млн долларов), Испания (14,6 млн долларов) и ФРГ (12,6 млн долларов).