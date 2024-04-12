Россия почти в два раза нарастила экспорт картофеля

Россельхознадзор сообщил, что экспорт картофеля в РФ в I квартале 2024 года вырос в 1,8 раза, кроме того, также увеличился экспорт семечковых фруктов, передает ТАСС .

Эксперты сравнили показатели продажи картофеля за рубеж за первый квартал 2024 года с аналогичным периодом в прошлом году и выяснили, что экспорт увеличился в 1,8 раза. Продажи корнеплодов выросли в два раза, а семечковых фруктов — в 3,4 раза.

Россия успешно наращивает экспорт и сельхозживотных. Отгрузки крупного рогатого скота увеличились в 6,8 раза. Значительный вклад в эти продажи вложила Грузия. Она нарастила импорт в 29 раз.

Поставки готовой мясной продукции увеличились в 1,5 раза. Экспорт субпродуктов также растет.

Ранее сообщалось, что ритейлеры пытаются снизить зависимость импорта бананов в Россию от Эквадора. Эксперты наращивают обороты импорта фруктов из Индии, Турции, Египта и других стран.